باراك يستبعد احتمال تمديد فترة تجميد الاستيطان

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قال وزير الحرب الصهيوني، ايهود باراك انه من غير المحتمل أنه يستمر تباطؤ إسرائيل في البناء في المستوطنات بشكله الحالي بعد انتهاء مدة تجميد الاستيطان والتي تنتهي نهاية هذا الشهر .

إلا أن باراك لا يعتقد بان إسرائيل ستلغي بالكامل تجميد الاستيطان تاركا المجال "للمساومة" والتي من الممكن أن تسمح للفلسطينيين الاستمرار في المفاوضات التي تعتبر ضعيفة والتي بدأت في واشنطن بداية الشهر

وأوضح أن إسرائيل قد سمحت ببناء محدود في المستوطنات خلال فترة التجميد ويتوقع بان بعض البناء سيستمر بعد 26 الشهر الحالي موعد انتهاء فترة التجميد