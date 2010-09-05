الإعلان عن انطلاق الاتحاد العام للهيئات الشبابية في فلسطين

فلسطين اليوم: غزة

أعلن أمس عن انطلاق الاتحاد العام للهيئات الشبابية في فلسطين وذلك خلال مؤتمر وحفل إفطار رمضاني أقيم في مطعم الروتس بغزة، بحضور عدد كبير من ممثلي المؤسسات الدولية والمحلية والصحفيين والشباب في قطاع غزة، بتمويل من مؤسسة الأيدي المسلمة.

الدكتور سائد صالح مدير مؤسسة الأيدي المسلمة في فلسطين أكد على ضرورة دعم جميع البرامج والمؤسسات التي تهتم بفئة الشباب وترعا أفكارهم وإبداعاتهم من اجل النهوض بمستقبلهم وخاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشباب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

أما ماهر عيسى مستشار الاتحاد عرض الخطة الإستراتيجية للاتحاد للعمل في السنوات المقبلة موضحا أن الاتحاد سينبثق عنه أربعة برامج أساسية وهي برنامج بناء القدرات وبرنامج الضغط والمناصرة وبرنامج البحث الميداني بالإضافة إلى برنامج المبادرات الشبابية.

من جانبه أكد نائل المقادمة رئيس مجلس إدارة الاتحاد في كلمته خلال المؤتمر على أهمية دور الشباب في المجتمع الفلسطيني منوها إلى ضرورة انتباه الشباب إلى قضاياهم المطلبية ومستقبلهم إلى جانب دورهم الرئيسي في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المقادمة على دور الشباب في بناء مجتمع مدني ديمقراطي قادر على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق دورهم في صناعة القرار الفلسطيني على كافة المستويات مطالبا الشباب بتوحيد صفوفهم بما يخدم مجتمعهم وقضيتهم.

ووجه المقادمة رسالة إلى المؤسسات العاملة في القطاع أكد فيها على ضرورة توحيد الجهود بما يحقق وضع خطة وطنية شاملة تحدد للشباب دورهم في كافة المجالات موضحا أن ذلك يحتاج إلى لقاءات مستمرة بين صناع القرار في هذه المؤسسات وتوحيد جهودها لما يصب في المصلحة العامة.

ودعا المقادمة صناع القرار إلى الالتفات لقضايا الشباب واعظاهم دورهم في كافة المجالات قائلا: "لا يعقل أن يقدم الشباب الشهداء والجرحى والأسرى ويحرموا من المشاركة في صناعة القرار لتحديد مستقبلهم وتأسيس حياة مدنية فاعلة قادرة على الاهتمام بالإنسان والوطن".

وتخلل الورشة تبادل الأفكار حول الخطة الإستراتيجية للاتحاد من اجل تبادل الخبرات والتجارب من قبل ممثلي المؤسسات المشاركة وللخروج بأفضل صيغة ممكنة للعمل في المستقبل وفي ختام الورشة توجه المشاركون لتناول طعام الإفطار.