باراك: "هنالك حوافز في الضفة تساعد على التصعيد العسكري "

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أشار وزير الحرب الإسرائيلي "ايهود باراك" إلى أن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" مستعد للتوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين، لا سيما وانه يعي ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وقال في مقابلة مع إذاعة الجيش صباح اليوم: "إن مستقبل "إسرائيل" سيحدد بواسطة الحفاظ على التوازن بين احتياجاتنا الأمنية، وتطبيق مبدأ الدولتين للشعبين".

وأضاف "الأحداث الأخيرة التي وقعت في الضفة الغربية عبارة عن أحداث خطيرة وتضع الاستيطان بأكمله في اختبار لم يخوضوه منذ عدة سنوات، لأن السنوات الأخيرة كانت هادئة للغاية والوضع الأمني فيها مستقر بشكل نسبي، ولا أحد يعلم ما يحمله المستقبل".

وتابع: "الجيش وبالتعاون مع الشاباك يبذلون قصارى جهدهما للوصول لمن نفذ العملية، ومنع هذه الأحداث من أن تتصاعد عسكريا، فهنالك حوافز مساعدة في الضفة تساعد على التصعيد العسكري، وهنالك عناصر من المقاومة الفلسطينية معنية بعرقلة الجهود السياسية ولا أعتقد أن هذا الأمر في صالحهم".