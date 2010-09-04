أبو الغيط يعتقد: فرص نجاح مفاوضات السلام 50%

وكالات- فلسطين اليوم

أعرب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عن اعتقاده‏ بأن فرص نجاح مفاوضات السلام المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين هي 50%، مشيراً إلى أهمية استمرار المحاولات للوصول إلى تحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال أبو الغيط لصحيفة الأهرام القاهرية:"إن حدوث انفراجة للوصول إلى اتفاق سلام يتطلب وقف الاستيطان الإسرائيلي"، مضيفاً أنه لا يتصور أن يجمد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستيطان لمدة 10 أشهر ثم يستنأنفه بعد بدء المفاوضات المباشرة.

ورأى الوزير المصري، أن الوضع الداخلي الأمريكي صعب بسبب الأزمة الاقتصادية وبالتالي فإن الإدارة الأمريكية ترغب في تحقيق نجاحات، ولهذا فإن تحقيق نجاح في عملية السلام يعتبر أحد الاحتمالات أمامها‏.

وأكد أبو الغيط أن مصر تساند الموقف الفلسطيني الرافض لوجود قوات إسرائيلية على طول الحدود مع الضفة الغربية والأردن، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني يتحدث عن إمكانية وجود قوات دولية أو محطات للرصد والرقابة ولفترات محدودة وليس إلى الأبد.