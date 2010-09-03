سقوط طائرة شحن ومقتل قائديها قرب مطار دبي الدولي

فلسطين اليوم – وكالات

سقطت طائرة شحن من نوع بوينغ 747 تابعة لشركة UPS الأمريكية بعد إقلاعها بقليل من مطار دبي الدولي داخل معسكر تابع للقوات المسلحة الإماراتية بمنطقة صحراوية قرب شارع الإمارات، الجمعة 3-9-2010، مما أدى إلى مقتل قائد الطائرة ومساعده اللذان كانا وحديهما على متن الطائرة المتجهة إلى مدينة كولونيا بألمانيا.

وقال مصدر إماراتي مسؤول إن خللاً فنياً بالطائرة أدى إلى تحطمها قرب شارع الإمارات السريع في إمارة دبي، وأوضح مراسل العربية أن مكان التحطم لا يبعد كثيراً عن مطار دبي الدولي.

وبحسب المصدر" إن موقع الحادث يبعد عن مطار دبي الدولي 20 كلم، قرب مشروع واحة السيليكون، في منطقة صحراوية غير مأهولة داخل معسكر تدريبي للقوات المسلحة الإماراتية، حيث حرص الطيار على تفادي المناطق السكنية.

وذكر أن الحريق الهائل لا يزال مندلعاً في مكان الحادث، حيث أن سقوط الطائرة كان نتيجة خلل في المحرك الأيمن للطائرة، وأن شرطة دبي والمطافي وعدد كبير من أفراد القوات ومطافي الشارقة متواجدون في موقع الحادث.

وأوضح المصدر أن الحادث لم يؤثر على حركة السير، ولا توجد أية إصابات، ولم تؤثر هذه الحادثة تماما على حركة الطيران في مطار دبي.