حماس: 600 معتقل في سجون السلطة بعد عملية الخليل

فلسطين اليوم- غزة

قالت حركة (حماس) إن سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية مكتظة بالمتعقلين من أنصارها وكوادرها، الذين فاق عددهم الـ 600 شخص بعد عملية الخليل.

وأضافت الحركة في بيان وصل مراسلنا "نسخة عنه الجمعة أن الأجهزة الأمنية واصلت حملات الاستدعاء للمئات من قيادي وأنصار الحركة في جميع محافظات الضفة يوميًا.

وأشارت إلى أن العديد من المفرج عنهم ذكروا أن سجون الأجهزة مكتظة بالمعتقلين، وأنّ العشرات منهم يتعرضون لعمليات تعذيب وحشية جدًا خاصة في الخليل ورام الله.

يأتي ذلك في أعقاب عمليتي الخليل ورام الله التي أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسئوليتها عنهما، فيما تعهدت السلطة بملاحقة منفذيها.