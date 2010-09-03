الأرز الأسمر يقاوم السرطان وأمراض القلب

فلسطين اليوم-وكالات

يقول العلماء إن الأرز الأسمر الذي كان ذا مكانة كبيرة لدى الصينيين القدماء بينما يهمله الغرب، يمكن أن يكون واحداً من أهم الأغذية في الوقت الحالي.

فهذا الأرز قليل السكر، لكنه غني بالألياف وعناصر نباتية تحارب السرطان وأمراض القلب. وكان يعرف في الصين القديمة باسم «الأرز الممنوع»، لأن النبلاء فقط هم الذين كان مسموحاً لهم بتناوله.

وفي عالم اليوم يستخدم الأرز الأسمر في منطقة آسيا وبشكل أساسي في تزيين الطعام وصناعة الشعرية، والسوشي، والحلويات.

ويحتوي ملء ملعقة واحدة من هذا الأرز على عناصر صحية ومضادة للأكسدة أكثر مما تحويه ملعقة مملوءة بالتوت الأزرق، مع نسبة سكر أقل وألياف أكثر ومضادات لتأكسد فيتامين إي.

ويقول الباحثون إن مضادات الأكسدة الموجودة في قشر الأرز الأسمر، التي تحارب الجزيئات الضارة، يمكنها المساعدة في حماية الأوردة ومنع تدمير الحمض النووي الذي يؤدي إلى السرطان.