الهباش: سيسمح باستخدام مكبرات الصوت بالمساجد للمناداة على الموتى

فلسطين اليوم – رام الله

كشف وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة رام الله، الدكتور محمود الهباش، في تصريح صحفي عن وجود توجه لوزارته للسماح باستخدام مكبرات الصوت في المساجد للمناداة على الموتى، وأي إغراض إنسانية بالإضافة إلى الدعوة للفعاليات الوطنية والصحية كالتطعيم والتبرع بالدم وغيرها من الأمور المجتمعية "

وبين الهباش ان وزارته وبناء على مطالبات كثيرة من قبل محافظي المناطق والمواطنين، رأت انه ومن الضروري إعادة النظر في جزئيات استخدام مكبرات الصوت ، حيث تعاني بعض القرى والبلدات النائية من عدم وجود وسائل اتصال للإعلان عن حالات الوفاة او أي فعاليات وطنية، وبالتالي ومن باب المصلحة العامة وانسجام الموضوع مع الشريعة الإسلامية فقد تقرر السماح بذلك .

وجدد الهباش رفضه لاستخدام مكبرات الصوت في المساجد لأي أمور مخالفة للشريعة الإسلامية وحدد ان صوتيات المسجد يجب ان تراعي ما يلي :

أولاً – عدم تناقض توجهات الناس لاستعمال المكبرات مع قواعد الدين .

ثانيا – عد الضرر والأضرار بناس آخرين .

ثالثا – الفعاليات الوطنية والمناداة على الموتى والأمور الحياتية والمجتمعية الضرورية لمشاركة الجمهور .

رابعا – حرمة المسجد من الاستخدام لأغراض سياسية او حزبية وأي دعوات فئوية ، وأي تعدي على قواعد الدين .

وكانت وزارة الأوقاف قررت تطبيق قرار منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية للمساجد والجوامع لغير رفع الأذان "تنظيم عمل المساجد والالتزام بالقرآن والسنة النبوية وحماية الوحدة الوطنية".