تل أبيب تدعو بيروت لمنع حزب الله من تنظيم "يوم القدس" على الحدود

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

دعت جهات أمنية صهيونية رفيعة اليوم الخميس، الحكومة اللبنانية إلى إبداء اليقظة والمسئولية على خلفية عزم حزب الله على تنظيم فعاليات شعبية بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية بمناسبة "يوم القدس العالمي" غدا الجمعة.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن الإمام الخميني كان حدد هذا اليوم على أن يتم إحياؤه كل سنة في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك أي الجمعة "اليتيمة".

ووجهت الجهات الأمنية الصهيونية هذه الدعوة إلى الحكومة اللبنانية خشية أن تعكر هذه الفعاليات التي سينظمها حزب الله صفو الهدوء والطمأنينة على حدود المنطقة الشمالية، معربة عن ثقتها بأن يَحُول تواجد قوات الجيش اللبناني و"اليونيفيل" التي من المقرر أن تواكب الفعاليات الشعبية بهذه المناسبة دون انفلات الوضع ودون الإقدام على مبادرات "خصوصية" من شأنها أن تؤدى إلى نشوء وضع لا يتمشّى ومصالح كلا الجانبين.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن حزب الله قام خلال السنوات الأخيرة بإحياء "يوم القدس العالمي" في مهرجان مركزي في بيروت وفى مسيرات واحتفالات تضامنية في منطقة الجنوب قرب الحدود مع إسرائيل، حيث ألقى عددا من المشاركين في هذه الفعاليات الحجارة صوب الجانب الإسرائيلي من الحدود، وقاموا بإحراق أعلام إسرائيلية.