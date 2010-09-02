نتنياهو أراد قصف غزة ردا على عملية الخليل و لكن...

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

ذكر التلفزيون الإسرائيلي القناة العاشرة أن رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو تلقى اتصالات فور وقوع العملية الصعبة في جنوب الخليل التي قتل خلالها أربعة مستوطنين, وبعدما تبين أن حركة حماس تقف خلف الحادث أراد نتنياهو أن يرد على العملية بقصف قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي ورئيس جهاز الشاباك قد عارضوا هذه الخطوة, باعتبار أن ذلك يضر بجهود أجهزة الأمن الفلسطينية بإحباط مزيد من العمليات وسيشكل ضغطا عليها لوقف حملات الاعتقالات.