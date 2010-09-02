متعب يرفض زيادة عقده إلي 5 سنوات

فلسطين اليوم-الأهرام المصرية

تمسك عماد متعب مهاجم الأهلي المصري ببند الثلاث سنوات في عقده الجديد مع النادي رافضا أية محاولات لزيادة مدة العقد إلي خمس سنوات‏.‏

وجرت مفاوضات بين متعب وسيد عبدالحفيظ منسق لجنة الكرة للاتفاق مع اللاعب حول تفاصيل العقد الجديد‏..‏ واصطدمت المفاوضات بطلبات الاهلي في زيادة مدة العقد حتي يوافق النادي علي تحمل‏250‏ ألف يورو من حقوق ستاندرلييج‏..‏ الطلب الثاني هو رغبته في أن يدفع الاهلي له باقي الـ‏250‏ ألف يورو الاخري التي دفعها‏.‏ ويسعي عبدالحفيظ إلي وضع النقاط فوق الحروف وانهاء اجراءات التعاقد التي باتت وشيكة بين الطرفين خاصة أن العقد الجديد سيبدأ من يناير المقبل وينتهي في‏2014‏ ويتقاضي متعب مايقرب من‏14‏ مليون جنيه نظير العقد الجديد‏.‏

ومن ناحية أخري جار البحث من قبل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري علي تنظيم مباراة ودية مع أحد أندية القسم الثاني في‏7‏ سبتمبر الحالي للوقوف علي مستوي اللاعبين‏.‏

وكان حسام البدري المدير الفني قد عقد اجتماعا مع لاعبيه قبل مران الأمس حرص خلاله علي توضيح أكثر من نقطة مهمة للاعبين أبرزها أن ماحدث لايعدو كونه أحد سيناريوهات كرة القدم التي لاتعترف إلا بالجهد والعرق وهو الأمر الذي يتطلب منا مزيدا من العمل بجهد أكبر وانتظار التوفيق من المولي عز وجل‏.‏

وأوضح البدري للاعبيه أن كرة القدم لايوجد فيها ثوابت لانها تعتمد علي المفاجآت ولكن ذلك لايأتي دون عمل ونظام‏.‏

وألهب البدري حماس لاعبيه بكلمات بضرورة قبول التحدي والاخلاص في المرحلة المقبلة لان الفريق مقبل علي مواجهتين في غاية الاهمية أمام هارتلاند والاسماعيلي‏.‏

واستفز البدري لاعبيه محركا داخلهم الاحساس بالتقصير في ظل اهتماما كبيرا من جانب مجلس الادارة ودعم متواصل لاينقطع‏,‏ وأن غضب الجماهير يجب أن يكون محل اهتمام لأن هدفنا أسعاد الجماهير التي تحملت الكثير من أجل مساندتنا وغضبها أمر طبيعي جدا‏.‏

ويسعي البدري خلال المرحلة المقبلة وحتي موعد لقاء بطل نيجيريا لوضع برنامج مهم للفريق لتجهيز اللاعبين سواء من الناحية البدنية أو النفسية بالاضافة إلي دروس خاصة للمهاجمين وتدريبات تخصصية لعلاج أوجه القصور والنقص التي يعانون منها في الفترة الحالية ويحاول البدري وميهوب الوصول بالمهاجمين خلال فترة التوقف إلي المستوي المطلوب خاصة أن الأجواء مناسبة لتحقيق ذلك‏.‏

ومن ناحية أخري يبدأ اليوم الاجتماع الاول للجمعية العمومية للنادي‏,‏ والتي تتطلب حضور‏50%‏ من الاعضاء وهوما يستحيل تحقيقه وهو ما سيؤجلها إلي الاجتماع الثاني غدا والذي يتطلب حضور‏1000+1,‏ وفي حالة عدم اكتمال الجمعية ستفوض الجمعية الادارة القيام بأعمال الجمعية العمومية لاعتماد الحساب الختامي والميزانية والتصديق مع الميزانية الجديدة واعتماد مايراه المجلس من قرارات‏.‏

وعلي جانب آخر ينطلق اليوم الموقع الالكتروني الجديد للاهـــــــلي علي شـــبكة الانترنت‏ ahlyegypt.com ‏ باللغتين العربية والانجليزية‏,‏ وذلك بعدما قامت ادارة النادي خلال الشهور الماضية باجراء تطوير شامل علي الموقع سواء من ناحية الكفاءة التقنية أو النواحي الخدمية اضافة للجوانب التحريرية والفيديو‏..‏ وقال خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة الاهلي والمشرف علي المشروع ان الموقع الجديد سوف يشهدالعديد من المميزات الكبيرة بما يتناسب مع اسم النادي الاهلي وجماهيريته الغفيرة‏.‏

واضاف ان النواحي منها التحريرية والاقسام المخصصة للفيديو وكذلك يعمل الموقع علي تقديم خدمات مؤثرة ومتنوعة لأعضاء النادي مثل حجز تذاكر المباريات وشراء منتجات النادي وسداد اشتراكات العضوية وحجز الملاعب والرحلات‏..‏ وأكد الدرندلي أن التطوير جاء في اطار رغبة مجلس الادارة علي ان يكون هناك موقع للاهلي يتماشي مع مواقع الاندية العالمية فضلا عن ان يكون هذا الموقع احد مصادر الدخل المالي للنادي‏,‏ وأشار إلي ان ادارة التسويق وفي مقدمتها علي عبدالمنعم وفريق العمل المعاون قامت بتسويق الموقع علي الوجه الاكمل في اتجاهات عديدة‏.‏ ومن المنتظر ان يحقق هذا الموقع دخلا ماليا للاهلي يقترب من‏3‏ ملايين جنيه سنويا علي الاقل اضافة للمزايا الموجودة‏,‏ والتي سوف يستفيد منها كل محبي وعشاق النادي الأهلي‏.‏