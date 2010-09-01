الجهاد الإسلامي : المفاوضات المباشرة تصفية للقضية الفلسطينية

فلسطين اليوم- بيروت

اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبد الله شلح المفاوضات المباشرة تصفية للقضية الفلسطينية.

وفي لقاء خاص مع قناة العالم رأى الدكتور شلح أن الظروف غير ملائمة لهذه المفاوضات بفعل سياسات التهويد والاستيطان والتهجير التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي.

وأوضح : انها مفاوضات للتصفية ولا للتسوية وانها تعطي غطاء على ما يجري في القدس من العدوان والتهويد والإجرام الصهيوني بحق الأرض والإنسان في الأراضي الفلسطينية وفي القدس.

من جهة ثانية اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبد الله شلح إحياء يوم القدس العالمي تأكيدا لحق الأمة في حماية القدس من النسيان وإبقاء القضية الفلسطينية في أذهان الأجيال المتعاقبة.

ودعا الدكتور شلح في لقاء خاص مع قناة العالم أيضا ان تظل القدس حية في ذاكرة الأمة الإسلامية والاجيال القادمة، موضحا: أن هذا اليوم الذي أرساه الأمام الخميني الراحل في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، مناسبة تدق ناقوس الخطر في وجه النسيان وتكشف الحقيقة عما يجري في فلسطين.