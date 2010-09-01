طائرات الاحتلال تحلق في سماء القطاع وحماس تخلي مقراتها

فلسطين اليوم – غزة

يشهد سماء قطاع غزة حركة نشطة للطائرات المقاتلة الصهيونية، حيث يتوقع ان تشن تلك الطائرات غارات على أهدف في قطاع غزة رداً على عملية بني نعيم ومستوطنة كوخاف هشاخر.

في السياق ذاته، أخلت قوى الأمن الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأربعاء, مقراتها الأمنية تحسباً لأي رداً إسرائيلي على عملية الخليل الذي قتل خلالها أربعة مستوطنين, لا سيما بعد تبني كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الهجوم المسلح.

وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية أخلت مواقعها بالكامل في القطاع, مضيفةً أن الإخلاء لم يشمل الأعمال الإدارية لأنها بقيت ولكن ليس بعملها الطبيعي, مؤكدةً أن هذه الإجراءات تأتي تحسباً لأي رد إسرائيلي على العملية.