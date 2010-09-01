أبو رحمة: العودة للمفاوضات تشكل خطراً كبير يتربص بالحقوق الفلسطينية

فلسطين اليوم-غزة

اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عماد أبو رحمة "العودة للمفاوضات مع العدو الصهيوني بالخطر الكبير الذي يتربص بشعبنا وحقوقه الوطنية، محذراً "من مغبة بلوغ فريق أوسلو الذروة في مسار تقديم التنازلات المجانية والتوقيع على اتفاقات تستجيب للشروط الإسرائيلية ما يعني تصفية القضية الوطنية الفلسطينية".

وأكد أبو رحمة "على خيار المقاومة بكل أشكالها في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومخططاته العدوانية والتهويدية والاستيطانية", داعياً " أذرع المقاومة الفلسطينية تشديد ضربات المقاومة ضد العدو الصهيوني كأحد خيارات شعبنا المهمة في مواجهة حالة الهبوط السياسي الرسمي".

وحذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية "من مخطط لتصفية القضية الفلسطينية تقف خلفه الولايات المتحدة ودولة الاحتلال".

ولفت إلى أن تمسك رئيس السلطة أبو مازن وفريقه المتنفذ بطريق المفاوضات العبثي ورضوخه للشروط والإملاءات الصهيونية كاملة بالعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة من دون تحقيق أيٍ من الشروط والمتطلبات التي تقررت في اللجنة التنفيذية يعكس استعداده للاستجابة الكاملة للشروط الاحتلال الصهيوني".

وأكد أن الرهان ينبغي أن يكون على شعبنا واستعداده العالي للصمود والمقاومة حتى تحقيق أهدافه، لا على الوعود الأمريكية التي أثبتت التجربة أنها وعود كاذبة ومضللة".