كهرباء غزة ستبقى محسنة لاسبوع آخر بعد دفع 2مليون دولار بالأمس

كهرباء غزة ستبقى محسنة لأسبوع آخر بعد دفع 2مليون دولار بالأمس

فلسطين اليوم-غزة

حولت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، أمس، مبلغ مليوني دولار لحساب وزارة المالية في رام الله في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الأطراف ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، وقضى بإلزام شركة التوزيع بتحويل مليوني دولار أسبوعياً إلى حساب وزارة المالية للمساهمة في تغطية كلفة الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة.

وأشار سهيل سكيك مدير عام شركة التوزيع إلى أن المبلغ المذكور يعد الدفعة الثانية التي قامت الشركة بتحويلها إلى وزارة المالية منذ أن تم التوصل للاتفاق المذكور، منوهاً إلى أن الدفعة الأولى حولت ثلاثاء الأسبوع الماضي وفي ذات اليوم من الأسبوع الحالي تم تحويل المبلغ نفسه تنفيذاً للاتفاق.

وأكد سكيك في تصريحات صحفية أن محطة كهرباء غزة ستواصل تشغيل وحدتي إنتاج (مولدين)، لافتاً إلى التزام شركة التوزيع بتحويل المبلغ المذكور أسبوعياً.

ولفت إلى حرص شركة التوزيع على تحسين جباية فواتير الكهرباء لضمان مواصلتها تحويل قيمة الوقود اللازم لتشغيل المحطة من أجل تحسين القدرة الكهربائية والتخفيف من حدة أزمة انقطاع الكهرباء.

وبين أن الشركة عملت مؤخراً على تشكيل عدة لجان متخصصة لمتابعة كل ما يتعلق بقيمة الاستقطاعات من رواتب الموظفين وتسوية معاملاتهم المالية مع الشركة، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من الموظفين يلتزمون شهرياً بدفع قيمة الفاتورة الشهرية أو جزء من المستحقات المتراكمة عليهم.

وأوضح أن وزارة المالية ستعمل على تحويل كشوف أسماء الموظفين وقيمة الاستقطاعات من رواتبهم سواء ما تم استقطاعه حديثا أو قبل عدة أشهر، وبين أن كشوف قيد مقاصة المبالغ التي تم استقطاعها ستخضع لبحث ودراسة لتجنب أي إشكالات قد تترتب على حسم مبالغ أكثر من قيمة المبالغ الفعلية المترتبة على بعض المشتركين.

وكانت أزمة انقطاع الكهرباء شهدت قبيل التوصل للتفاهم المذكور ذروة تفاقمها حيث اضطرت الشركة أكثر من مرة لإطفاء المحطة كلياً لعدم توفر الوقود اللازم، ووصلت ساعات انقطاع التيار إلى 16 ساعة في اليوم الواحد.

ومنذ أن تم الأسبوع الماضي تشغيل المحطة بوحدتي إنتاج أصبح معدل عدد ساعات فصل التيار الكهربائي تصل لثماني ساعات كل 24 ساعة.