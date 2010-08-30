خوفاً من الصواريخ.. مستوطنو المجدل يهددون بعدم بدء العام الدراسي

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

هدد سكان مدينة المجدل بعدم بدء العام الدراسي الجديد، ردا على رفض تحصين المدارس ضد الصواريخ؛ جاء ذلك في أعقاب رفض المحكمة العليا لالتماس تقدم به كلاً من: البلدية و مجلس الأهالي.

وجاء في رد المحكمة "إنه ليس من المنطقي أن تقوم الحكومة بتحصين المؤسسات التعليمية في مدينة المجدل وتترك جميع المؤسسات الأخرى في مناطق غلاف غزة".

و أشارت صحيفة معاريف إلى أن الإلتماس كان يتضمن مطالبة الحكومة بالوفاء بوعودٍ كانت قد قطعتها على نفسها بتحصين تلك المؤسسات، لا سيما وقد إقترب بدء العام الدراسي الجديد.

واعتمدت النيابة العامة في قرارها على نفي نائب وزير الدفاع بان يكون قد وعد بذلك سابقا، وأن ما تحدث به لم يكن نابع من قرار حكومي, مشيرة إلى أن الحكومة تأخذ قرارات من هذا النوع بناء على توصيات قيادة الجبهة الداخلية والجهات المختصة.

وأضافت النيابة "لقد قررت الحكومة خلال عملية الرصاص المصبوب على غزة تحصين مسافة 40 كيلو متر حول قطاع غزة, ولكن الصواريخ سقطت أيضا في بئر السبع ومدن أخرى, وإذا قررت الحكومة تحصين المجدل فإنه يتوجب عليها تحصين جميع المدن مثل بئر السبع وأسدود ورهط وكريات ملاخي وكريات غات وأفكيم ونتفوت ويبنا وغيرها، وربما يصل الأمر إلى حيفا وعكا, حسب تطورات الأوضاع الأمنية".

ويضاف إلى ذلك الأموال الطائلة التي ستكلف الحكومة لمثل هذا المشروع التي تصل إلى ملايين الشواكل, خاصة وأن الحكومة تعمل على تطوير منظومة القبة الحديدية من أجل اعتراض الصواريخ، بدلا من القيام بعملية تحصين المؤسسات بشكل واسع.