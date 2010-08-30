الجنرال أيزنكوت يرفض اقتراح باراك بتعيينه نائبا جالانت

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن النزاع في قيادة جيش العدو الإسرائيلى حول المناصب القيادية ما زال مستمرا بعد أن رفض قائد المنطقة الشمالية الجنرال، جادى أيزنكوت، اقتراح وزير الحرب الإسرائيلى، إيهود باراك، بتعيينه نائبا لرئيس الأركان الجديد، يوآف جالانت، وأنه ينوى فعلياً الاستقالة من الجيش.

ونقلت الصحيفة عن ضابط رفيع في القيادة الشمالية للجيش تأكيده أن أيزنكوت قد بعث برسالة إلى باراك وللجنرال جالانت حول قراره رفض تولى منصب نائب رئيس الأركان وبأنه يريد مواصلة أداء منصبه الراهن في قيادة المنطقة الشمالية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وأضافت معاريف أن ضباط رفيعين في الجيش الإسرائيلى قدروا أن الصدع الذي حدث بين باراك وجالانت وأيزنكوت في أعقاب "وثيقة جالانت" لا يمكن تصليحه أبدا، ومع ذلك يعتقد هؤلاء الضباط أن أيزنكوت يسعى لكسب مزيد من الوقت ليرى إن كانت هذه الوثيقة ستلحق ضررا له، وأنه يسعى لتطوير وضعه ليتنافس على رئاسة الأركان الـ21 لإسرائيل بعد حوالي أربعة أعوام.