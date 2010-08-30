مصر تسمح بإدخال 1.5 مليون دولار لغزة

فلسطين اليوم-غزة

سمحت السلطات المصرية في معبر رفح الحدودي مساء الأحد بإدخال مليون و500 ألف دولار كمساعدات نقدية للفلسطينيين مقدمة من سلطنة عمان بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك.

وأفادت صحيفة البشائر المصرية أنه تم السماح بعبور هذه الأموال في موافقة نادرة من جانب السلطات المصرية التي تصر على دخول الأموال إلى قطاع غزة عبر التحويلات البنكية فقط.

وأوضحت مصادر أمنية بمعبر رفح أن السلطات المصرية سمحت بعبور المستشار السياسي لسفارة سلطنة عمان بالقاهرة الشيخ سيف النعماني إلى قطاع غزة حاملا معه معونة مالية مقدمة من السلطان قابوس لتوزيعها على 1200 أسرة فلسطينية بقطاع غزة بمعرفة وكالة "الأونروا".

وقد تقدمت سلطنة عمان بطلب رسمي للسلطات المصرية عن رغبة السلطان قابوس بتقديم معونة مالية لأبناء قطاع غزة يتم تقديمها مباشرة للشعب الفلسطيني عبر منفذ رفح البرى على أن يتم توزيعها بمعرفة أعضاء من وكالة "الأونروا" وليس عن طريق حركة حماس.