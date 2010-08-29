قلق صهيوني من التقارب بين الهند وإيران

فلسطين اليوم- وكالات

يزداد صانعو القرار في الكيان الصهيوني قلقاً إزاء ما يصفونه بزيادة عمق العلاقة بين كل من الهند والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مقرين بأن العلاقات التاريخية الوطيدة بين هاتين الدولتين، يؤثر مداها سلبيا على مساعي الكيان الى مد جسور التعاون الأكبر مع نيودلهي.

وفي هذا الإطار؛ أشار خبير صهيوني في مجال العلاقات الدولية في مقال له نشر مؤخراً في وسائل الإعلام العبرية إلى أن التقارب التاريخي الذي تتسم به العلاقات الثنائية بين الدولتين الهندية والإيرانية، يعرقل الكيان كثيراً، وهو راغب بجعل الهند حليفاً إستريتيجياً له يمكن الاتكاء عليه في القارة الآسيوية.

وأضاف أن الخبير الصهيوني، الذي يدعى يفتاح شابير، أقر في مقاله بأن تصريحات السلطات الصهيونية حول عمق العلاقات التي تربط بين الكيان والهند، "لا أساس لها من الصحة"، قائلاً إنه "لا توجد أية ضمانات على الإطلاق لمتانة وثبات هذه الصلات".