الكيان الصهيوني يعلن اكتشاف حقول بترول ضخمة

فلسطين اليوم: غزة

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن الكيان الصهيوني سيعلن قريبا عن اكتشاف مخزون نفطي يساوى 3 مليارات برميل من النفط في عمق 5800 متر تحت سطح البحر في موقع التنقيب "لفياتان" الواقع في عرض المتوسط على بعد نحو 135 كيلومترا إلى الغرب من حيفا، وأن هناك احتمالاً بنسبة 8 % لاكتشاف مخزون نفطي يساوى 1.2 مليار برميل في عمق 7200 متر تحت البحر.

وأوضحت الإذاعة العبرية في مستهل نشرتها الاقتصادية ظهر اليوم الأحد، أن هذا الأمر أعلنه الشركاء الثلاثة في موقع "لفياتان" في بيان إلى بورصة تل الربيع المحتلة، علما بأن مخزوني النفط المحتملين يقعان تحت مخزون الغاز الطبيعي المحتمل الذي يحتوى بحسب التقديرات على 16 تريليونا "ألف مليار" قدم مكعب بنسبة احتمالية 50 %.

وجاء في البيان أنه من المرتقب بدء عملية التنقيب عن الغاز الطبيعي في الحقل البحري المذكور في شهر أكتوبر المقبل بواسطة منصة تنقيب بحرية تم نقلها من غربي أفريقيا علما بأن كلفة التنقيب تقدر بـ150 مليون دولار، ولا تشمل هذه الكلفة التكاليف الخاصة باختبارات الاستخراج التي إذا ما تقرر تنفيذها فسيتم المصادقة عليها على انفراد.

وستستمر المرحلة الأولى من مشروع التنقيب – بحسب الخطة – 5 أشهر ويشار إلى أن هذه ستكون أعمق عملية من نوعها للتنقيب عن النفط تحت البحر.

وخلال المرحلية الأولية بحسب الإذاعة العبرية أنه من المقرر أن تتوفر معطيات تمهيدا للبت في مسألة الشروع في المرحلة الثانية وهى تعميق عملية التنقيب تحت مخزون الغاز في محاولة للوصول إلى المخازن النفطية المحتملة.