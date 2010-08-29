خطيب الأقصى يدعو الأمتين العربية والإسلامية للارتقاء لمستوي المعركة الشرسة

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

دعا خطيب المسجد الأقصى والنائب في المجلس التشريعي الشيخ حامد البيتاوي الأمتين العربية والإسلامية للارتقاء لمستوى المعركة الشرسة،التي ينوي الاحتلال الصهيوني الإقدام عليها في القدس المحتلة, وإلى اتخاذ قرارات جادة تليق بالحدث، و إلى نصرة المسجد الأقصى ومدينة القدس بكافة السبل الممكنة.

ويذكر أن الاحتلال الصهيوني ينوي عقد "المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشر" في مدينة القدس معتبراً البيتاوي ذلك الحدث " تحدٍ سافر لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وإعلان صريح بتهويد المدينة المقدسة ".

فيما دعا خطيب الأقصى "الشعب الفلسطيني إلى وقفة حقيقية وجادة في وجه هذا القرار وإلى التوحد على برنامج مقاومة الاحتلال ومشاريعه التهويدية".

وقال البيتاوي "إن مكان عقد هذا المؤتمر في مدينة القدس ، وتوقيته في شهر رمضان المبارك ، هو استخفاف بمشاعر كافة العرب والمسلمين ، وتحدٍ سافر ومتعمد لمشاعرهم الدينية، وهو ما يدلل على أن الاحتلال لم يعد يكترث بهم " .

وأضاف خطيب الأقصى "إن هذا القرار هو حلقة في مسلسل حرب التهويد الشرسة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق مدينة القدس، والتي تسارعت وتيرتها بشكل مجنون في الفترة الأخيرة، كهدم بيوت المقدسيين وسحب هوياتهم، وتشريدهم من بيوتهم، وتفريغ الأحياء الفلسطينية من أهلها، ومحاربة القيادات والشخصيات الفاعلة وإبعاد النواب المنتخبين عن القدس".

واختتم البيتاوي بدعوة السلطة "إلى وقف مسلسل المفاوضات العبثية، التي لم يجن منها شعبنا شيئا، والتي يستخدمها الاحتلال غطاءً لشرعنة ممارساته ومشاريعه الإجرامية".