خشية من إغلاق مضيق هرمز واشنطن تزود إسرائيل بمليار لتر من الوقود العسكري‏

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

ذكرت مصادر عسكرية خاصة لموقع تيك ديبكا الأمني الإسرائيلي بأنه وخشية من إغلاق مضيق هرمز ولكي لا يبقي الجيش الإسرائيلي بدون وقود خلال فترة الحرب فقد قامت الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بكمية ضخمة من جميع أنواع الوقود بلغت 1.680 مليار لتر للأغراض العسكرية بقيمة 2 مليار دولار .

حيث ستحصل إسرائيل علي 1.075 مليار لتر وقود للطائرات و8.378 ألف لتر وقود من نوع ديزل للدبابات و227 ألف لتر وقود خالي من الرصاص لجميع الآليات العسكرية وقد تم إبلاغ الكونغرس الأمريكي عن إمداد إسرائيل بالوقود من قبل الوكالة الأمريكية للتعاون العسكري وتم إبلاغ الكونغرس بذلك الأمر بعد مرور 10 أيام على مهاجمة ناقلة النفط اليابانية ( أم ستار) في مضيق هرمز بتاريخ 28 في شهر يوليو الماضي حيث وقع الهجوم في المياه الإقليمية لعمان.

ووفقا للموقع فان المخابرات السعودية التي حققت في الهجوم توصلت لاستنتاج مفاده ان الهجوم ضد السفينة اليابانية نفذ من قبل خلية سعودية تعمل انطلاقا من إيران بدعم من الحرس الثوري الإيراني وليس كما اعتقد المحققين الأمريكي بان الهجوم نفذ من قبل تنظيم القاعدة حسب زعم الموقع .

ويشير التقرير إلي انه مع سكوت واشنطن عن الهجوم وعدم رغبتها في العمل ضد إيران إلا ان السعودية توصلت لاستنتاج مفاده بأنه الهجوم علي ناقلة النفط اليابانية هو بمثابة تحذير إيراني لواشنطن وللسعودية مفاده أن أغلقت واشنطن والسعودية مضيق هرمز فان إيران لن تبقي مكتوفة الأيدي أيضا ضد من سينفذ العقوبات ضد إيران .

ويشير التقرير إلا أن هناك تفاهمات منها سرية ومنها معلنة ومن بين التفاهمات المعلنة ان تزود واشنطن إسرائيل بالوقود المطلوب خلال فترات حرب وان حدثت مشاكل في سوق النفط العالمي.