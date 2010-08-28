باكستان ترفض الإغاثة من الكيان الصهيوني

فلسطين اليوم- وكالات

عرض الكيان الصهيوني تقديم المساعدات الإغاثية إلى باكستان، التي تعيش أوضاعاً صعبة للغاية جراء الفيضانات التي شرّدت أكثر من عشرين مليون إنسان، في محاولة ليست بريئة للتدخل في شؤون باكستان الداخلية، لا سيما وأنها من كبرى الدول الاسلامية في العالم.

ووفقا للمصادر فإن الأوساط الصهيونية الرسمية أعلنت نيتها هذه عبر وسائل الإعلام العبرية، إلا أن الجانب الباكستاني لم يرد على هذا الاقتراح بعد، حيث يشدد المختصون في الشأن الدبلوماسي على أن المماطلة الطويلة في إعطاء جواب على مثل هكذا اقتراح يعني أن الطرف الذي يوجه إليه ليس معنياً به.

وفي هذا السياق؛ أعاد المصدر إلى الأذهان أن باكستان لم ترتبط بأي علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، إذ إن الشعب الباكستاني يؤيد نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من حيث المبدأ، وينظر إلى أي محاولة لاقامة العلاقات مع الطرف الصهيوني، حتى اذا كانت من قبيل الاغاثة، على أنها محاولة لشرعنة الكيان.