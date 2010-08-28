الاحتلال يعتقل عشرات العمال في المثلث والجليل والنقب

فلسطين اليوم-رام الله

أكد اتحاد عمال فلسطين ان الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أمس عشرات العمال من الضفة الغربية في انحاء متفرقة من المثلث والجليل والنقب بدعوى عدم حيازة تصاريح.

وفي بيان صدر عن الاتحاد وتلقت فلسطين اليوم نسخة منه، اوضح ان قوات معززة من حرس الحدود والجيش والشرطة نفذت في ساعات الفجر الاولى حملات دهم وتفتيش واسعة النطاق في منازل واماكن عمل ومنشات عربية وإسرائيلية تمكنت خلالها من اعتقال عمال من انحاء الضفة.

وذكرت ان الجيش اعتقل 30 عاملا منهم في حيفا واكسال والبعنة وشفاعمرو وام الفحم وبرطعة الغربية والناصرة بينهم 10 قاصرين تتراوح اعمارهم بين 13-16 عاما. كما اُوقف ارباب عمل عرب وإسرائيليون في عدة اماكن.

وبحسب البيان، طالت الحملة سخنين وعارة وعرعرة وجرى تفتيش مصانع ومنشات مختلفة، وعرض المعتقلون على محاكم صورية سريعة أصدرت بحقهم غرامات مالية باهظة.