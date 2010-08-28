صحفيون يتجولون لأول مرة بمحاكم غزة

فلسطين اليوم-غزة

نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) بالتعاون مع شبكة أمين الإعلامية، وللمرة الأولى في قطاع غزة، جولة ميدانية لمجموعة من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام العاملة في القطاع، في مجمع المحاكم بمدينة غزة، وذلك استكمالا للدورة التدريبية التي نفذت بداية الشهر الحالي بعنوان (دور وسائل الإعلام في تغطية أخبار المحاكم والقضاء).

وبدأت الجولة بلقاء مع عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة، استعرض من خلاله الوضع القضائي في قطاع غزة وأبرز المشكلات التي تواجه عمل المحاكم في الوقت الحالي، مرحبا في الوقت ذاته بالتعاون بين السلطة القضائية والإعلاميين.

واصطحبت مندوبة مركز مساواة، المحامية فلورا المصري، الإعلاميين في جولة في مجمع المحاكم، حيث اطلعوا من خلال الجولة على آليات سير العمل في مختلف أنواع المحاكم والقضايا، وقاموا بزيارة قاعات المحاكم المختلفة وناقشوا ميدانيا أهم المشكلات التي تواجه مرفق القضاء في قطاع غزة وبخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ الأحكام.

وفي ختام الجولة أعرب الصحفيون المشاركون فيها عن شكرهم لمركز مساواة وشبكة أمين الإعلامية، على إتاحة الفرصة لهم للاطلاع عن كثب على عمل المحاكم والقضاء في قطاع غزة، وعلى المجهود الذي يبذلونه لزيادة الوعي لدى الصحفيين بالأمور القانونية وحدود العلاقة بين وسائل الإعلام والسلطات المختلفة، وطالبوا بالمزيد من الدورات التدريبية المتعلقة بعمل القضاء في غزة وكيفية التعامل معه إعلاميا، والمزيد من الزيارات الميدانية ذات الصلة.