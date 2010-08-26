200 يورو لـ 50 ألف أسرة فلسطينية في غزة و الضفة السبت القادم

فلسطين اليوم – وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي مساء الخميس انه سيصرف مبلغ "10" مليون يورو كمساعدات اغاثية لخمسين ألف عائلة فلسطينية محتاجة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لافتاً إلى أنه سيتم صرف هذه المساعدات السبت المقبل الموافق 28 آب للسماح لتلك الأسر بالحصول على المخصصات النقدية قبيل عيد الفطر.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي، أن المستفيدين يتم تحديدهم بالتعاون بين وزارتي المالية في سلطة فتح في رام الله من خلال "برنامج التحويلات النقدية" ضمن البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية في الضفة و "برنامج الحالات الاجتماعية الصعبة" في غزة، حيث سيتم احتساب مستوى المخصصات التي تصرف إلى العائلات المستفيدة في الضفة على أساس حجم الأسرة ووضعها الاقتصادي، في حين ستستمر العائلات المستفيدة في غزة وعددها 26879 في تسلم مخصصات بقيمة 1,000 شيقل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم ما يزيد عن 500 مليون يورو في العام على مدار السنوات الثلاثة الماضية " منذ عام 2007" كإجمالي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني، بما فيه منظمات المجتمع المدني واللاجئين