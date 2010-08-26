أوباما تحدث عن دولة فلسطينية خلال ستة أشهر

فلسطين اليوم-وكالات

وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ثلاثة من الزعماء العرب على الأقل بأن ترى الدولة الفلسطينية الجديدة التي ينوي دعم ولادتها بعد انطلاق المفاوضات النور خلال ستة أشهر على الأبعد بعد انطلاق المفاوضات في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقال مصدر سياسي ودبلوماسي مطلع لـ'القدس العربي' ان الرئيس أوباما إلتزم فيما يبدو بخطة محددة قوامها العمل على إنجاز الدولة الفلسطينية خلال ستة أشهر. وأرجع المصدر اهتمام بعض القادة العرب بحضور قمة واشنطن المقبلة إلى طبيعة الضمانات التي طرحها الرئيس الأمريكي والتي قال فيها بانه سيعمل وفقا لخطة تنتهي بتجاوز الكثير من العقبات خلال أسابيع والوصول إلى تأسيس دولة فلسطينية خلال ستة أشهر. ومن المرجح ان يكون أوباما قد تعهد بذلك لثلاثة رؤساء عرب على الأقل خلافا للفلسطينيين وهم العاهل الأردني والعاهل السعودي والرئيس المصري.