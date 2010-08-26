فجرا..مواجهات عنيفة في سلوان وحرق سيارتين للمستوطنين

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

دارت فجر اليوم الخميس، مواجهات عنيفة في محيط مسجد العين في بلدة سلوان إلى الجنوب من البلدة القديمة من القدس بين مئات الشبان من جهة والمستوطنين وجنود الاحتلال الاسرائيلي من جهة اخرى.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت بعد محاولة مستوطنين اقتحام المسجد فتصدى لها المواطنون واشتبكوا معهم وتمكنوا من إضرام النار في سيارتين للمستوطنين وتحطيم عدد آخر من السيارات، فيما فر المستوطنون وسط إطلاقهم النار بصورة عشوائية.

وحسب سكان البلدة، فقد أستدعيت قوات كبيرة من جنود الاحتلال إلى ساحة المواجهات وشرعت بإطلاق العيارات المطاطية والغاز المسيل للدموع.