سلطات الاحتلال تسمح للمستوطنين الصلاة في الحرم الإبراهيمي على مدار الساعة

فلسطين اليوم – الخليل

بالتزامن مع ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي التي وقعت في 15 رمضان، أعلنت سلطات الاحتلال فتح الحرم الابراهيمي امام المصلين اليهود خلال الايام العشرة التي تبدأ برأس السنة العبرية الجديدة وتنتهي بيوم الغفران وسيسمح للمصلين اليهود الدخول والصلاة على مدار الساعة.

وذكرت وسائل اعلام عبرية أن جيش الإحتلال سيمسح بعد اسبوعين لمصلين يهود بدخول الحرم في ساعات المساء، وهذه المرة الأولى منذ المجزرة الدموية التي نفذها باروخ غولدشتين في الحرم قبل 16 عاماً.

وأضافت ان القرار جاء استجابة لطلب مجلس مستوطنة كريات اربع، التي خرج منها غولدشتين.

واستهجن مدير أوقاف الخليل، زيد الجعبري، قيام قوات الاحتلال بالسماح لليهود بالتواجد في الحرم الابراهيمي على مدار الساعة، بينما تقوم بمنع المسلمين من دخول الحرم لأداء صلواتهم.

وشدد على أن قرارات لجنة "شمغار الاسرائيلية" والتي أقرت تقسيم الحرم بين المسلمين واليهود، عقب المجزرة، هي قرارات باطلة ولا يُعترف بها، مضيفاً بأن قوات الاحتلال تمنع المسلم من الوصول للحرم بقوة السلاح، "قائلا: "الحرم الابراهيمي مسجد اسلامي خالص ولا يحق لليهود التواجد فيه لأداء طقوسهم الدينية".