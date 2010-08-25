حالوتس لا ينفي ما تناقلته وسائل الإعلام عن نيته الانضمام لكاديما

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

اشترك رئيس هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي سابقاً "دان حالوتس" ليلة أمس وللمرة الأولى في اجتماع لحزب كاديما المعارض عقد في المركز المختلط في هرتسليا.

يشار إلى أن حالوتس يرفض حتى الآن تأكيد الإخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن نيته الانضمام إلى حزب كاديما، وقد أصر على أن اشتراكه في الاجتماع لا يعبر عن انضمامه للحزب.

ونقلت صحيفة هآرتس عن حالوتس قوله "ذهبت لسماع الشخص المذهل "توني بلير" والذي تحدث بكلام جيد، ومبكراً من ناحيتي الحديث عن انضمامي للسياسة".

وأضاف "أنا لا أقول أن الإخبار التي تدور عن نيتي الانضمام لحزب كاديما ليست حقيقية، ولكنها مبكرة جداً ولا يجب عمل عناوين من كل شيء".

ويذكر انه وقبل أسبوعين كشفت هآرتس، عن أن حالوتس أخبر مراقب الدولة عن قيامه بجمع تبرعات تقدر بحوالي 400 ألف شيكل من بينها 373 ألف شيكل تقدم بها رجل الأعمال الأمريكي "جيفري سيلبرمان".

وأضافت الصحيفة أن هذه الأموال نقلت إليه عبر ضباط في الاحتياط خدموا معه خلال أعوام سابقة، وستجند هذه التبرعات لصالح خوضه منافسة مبكرة داخل حزب كاديما _ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل عن طبيعة هذه الانتخابات الداخلية_.