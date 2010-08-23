شرطة الاحتلال تؤكد تورط أولمرت في قضايا فساد

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

كشفت صحيفة معاريف عن توصية الشرطة الإسرائيلية بضرورة توجيه عدة اتهامات إلى رئيس حكومة العدو الإسرائيلى السابق إيهود أولمرت، بعد التأكد من تورطه في قضايا فساد عديدة.

وأوضحت صحفية معاريف أن الشرطة الإسرائيلية أمرت بتوجيه مجموعة اتهامات إلى أولمرت، مثل تلقى الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وغسيل الأموال، وذلك بعد شهور من التحقيق معه ومع مئات من الشهود، والتحقق من تورط أولمرت في قضية فواتير مزورة، وفى شراء بطاقات سفر له ولإفراد عائلته قبض ثمنها بضع مرات، هذا بجانب تورطه في فضيحة فساد أخرى تتعلق بمشروع عقاري ضخم في القدس يطلق عليه اسم "هوليلاند" عندما كان أولمرت وزيرا للصناعة ورئيسا لبلدية المدينة بين 1993 و2003.