شرطة المرور بغزة تتلف 40 دراجة نارية في إطار حملتها المرورية المتواصلة

فلسطين اليوم-غزة

أتلفت شرطة المرور صباح اليوم الاثنين"40" دراجة نارية وذلك بعد موافقة أصحابها على الإتلاف ، وتم ذلك من خلال تقطيع الدراجة إلى عدة أجزاء وبعد ذلك يتم تسليمها إلى صاحبها ليستفيد منها كقطع غيار.

وقال المقدم عائد حمادة مدير الإدارة العامة للمرور بالشرطة الفلسطينية أن هذا الإجراء يستهدف الدراجات غير المرخصة والتي لا تحمل أوراق ثبوتية إضافة إلى أن هناك بعض الدراجات أثبت الفاحص الفني المتخصص أنها غير صالحة للاستخدام والسير بها على الطرقات.

وأضاف حمادة أن الشرطة الفلسطينية وعلى رأسها شرطة المرور حريصة كل الحرص على حياة المواطن الفلسطيني، ولن تتهاون في الحفاظ على حياة الناس خاصة أن هناك العديد من الحوادث التي تسببت بها الدراجات النارية وباتت تشكل إزعاجا وخطرا على حياة الناس.

ودعا حمادة كافة السائقين وأصحاب الدراجات النارية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بالترخيص ورخصة القيادة وصلاحية المركبة للسير على الطرقات ، ونوه إلى أن شرطة المرور لن تتهاون على الإطلاق مع كل من يخالف القانون وذلك من باب الحفاظ على السلامة العامة للمواطن الفلسطيني .