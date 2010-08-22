فروانة : اختيار أسماء الحجاج من ذوي الأسرى والأسرى المحررين قريباً

فلسطين اليوم-غزة

صرح الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، بأن اختيار أسماء من سيستفيدوا من مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لأداء فريضة الحج لهذا العام 1431هـ ، من ذوي الأسرى ومن الأسرى المحررين سيتم وفقاً لمعايير محددة بعيداً عن الفئوية والحزبية ، لتشكل ضابطاً وأساسا موحداً في اختيار الأسماء ، وسيتم الإعلان عنها قريباً فور الانتهاء من بلورتها ، وسيتم تعميمها ونشرها في وسائل الإعلام المحلية المختلفة.

وأشار فروانه خلال تصريح وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه إلى أن وزارة الأسرى والمحررين وبحكم اختصاصها ستكون الجهة الرسمية التي ستشرف على إعداد القائمة وتجهيزها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وأن مكاتب الوزارة المنتشرة في كافة محافظات الوطن ستشرع بعد إعلان المعايير مباشرة باستقبال طلبات من تنطبق عليهم تلك المعايير والشروط .

وكشف فروانة بأن الأولوية ستمنح لذوي كافة " الأسرى القدامى" القابعين في سجون الاحتلال منذ سنوات طويلة وبدون استثناء وبغض النظر عن انتماءاتهم وأماكن سكناهم ، وأيضاً لذوي كافة الأسيرات اللواتي لا يزلن في سجون الاحتلال ، و الأسرى المحررين الذين سبق وأمضوا أكثر من 15 عاماً في سجون الاحتلال ، بالإضافة إلى معايير أخرى يتم تدارسها ستتيح الفرصة لفئات أخرى للاستفادة من المكرمة.

وأعرب فروانة عن أمله بأن تبقى قضية الأسرى محط إجماع فلسطيني وأن يتم التوافق حولها وأن يشارك الجميع في ترجمة المكرمة الملكية بشكل خلاق ، وأن تشكل ( مكرمة خادم الحرمين ) بداية لمرحلة جديدة في التعاطي مع قضية الأسرى عنوانها ( الوحدة لأجل الأسرى ) .

جاءت تصريحات فروانة رداً على سيل من الاستفسارات والتساؤلات والاتصالات التي تلقاها في الأيام القليلة الماضية من قبل الأسرى داخل سجون الاحتلال وذويهم ومن الأسرى المحررين.

يذكر بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أصدر قبل أيام موافقته وتوجيهاته لاستضافة ألفي حاج فلسطيني من ذوي الأسرى القدامى والسجناء المحكوم عليهم بالمؤبد وممن أمضوا سنوات طويلة ، ومن الأسرى السابقين ومن ذوي الشهداء لحج هذا العام 1431هـ .