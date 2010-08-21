نجاد يتوعد برد شديد وقاسٍ تشمل الكرة الأرضية

فلسطين اليوم: أ.ف.ب

توعد الرئيس الإيرانى محمود أحمدي نجاد في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق القطرية اليوم، السبت، برد "شديد وقاس" وبخيارات "تشمل الكرة الأرضية"، إذا تعرضت إيران لهجوم.

وأكد الرئيس الإيراني ردا على سؤال عن احتمال توجيه ضربة لإيران أن "الخيارات ليست لها حدود وتشمل الكرة الأرضية".

وتؤكد الولايات المتحدة وإسرائيل بانتظام أنها لا تستبعد هجوما على إيران لوقف برنامجها النووى المثير للجدل. ويشتبه الغربيون فى أن تكون إيران تسعى رغم نفيها ذلك، إلى امتلاك السلاح الذرى تحت غطاء برنامج نووى مدني.

وأضاف: "أتصور أن هناك من يفكر بضربة ضد إيران خاصة من قبل الكيان الصهيونى، وهم يعرفون أن إيران هى ذلك الجدار الصلب، وأنا لا أتصور بأن أسيادهم فى أمريكا سيسمحون لهم أن يفعلوا مثل هذا الأمر".

وتابع: "لسنا قلقين من هجوم أحد. نحن مستعدون وهم يعرفون كيف ستكون ردة فعلنا، هم يعرفون أن الصفعة الإيرانية ستكون شديدة وقاسية والكيان الصهيونى خارج المعادلة".

من جهة أخرى، قال أحمدى نجاد إن العقوبات لن يكون لها تأثير على بلاده، لان "إيران لديها اقتصاد قوى وعلى اتصال مع جميع العالم". وبشأن الملف النووي أعرب عن أمله فى تحريك المبادرة البرازيلية التركية حول تبادل اليورانيوم المخصب.

وقال إن "السياسة الأمريكية فى أفغانستان خاطئة ونحن مستعدون لأن نبين لهم السياسة الصائبة والصحيحة، ونحن سنساعدهم على أن يخرجوا من هناك وأن يتركوا الأمر لأبناء الشعب الأفغانى ليؤدى عمله".

وأكد أحمدى نجاد أن "بلاده لا تتدخل فى العراق. وقال "نحن نشجع الأطراف العراقية على أن تتفاهم وأن تشكل الحكومة وتعمر العراق".