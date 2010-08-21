جامعة بيرزيت تعلن عن استمرار الدراسة فيها

فلسطين اليوم-رام الله

أعلنت إدارة جامعة بيرزيت عن استمرار الدوام الدراسي الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي 17 آب 2010.

وبينت في بيان صدر عنها اليوم، أن ذلك جاء بناء على التفاهمات التي جرت بين إدارة الجامعة ممثلة بالقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة ومجلس الطلبة، مشيرة إلى أن 'المباحثات ستستمر لحل كافة القضايا العالقة بروح إيجابية من الطرفين'.

وكان مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت وإدارة الجامعة اجتمعا يوم أمس لبحث احتجاجات من الطلبة على عدة أمور تخصهم، ولم يفض الاجتماع إلى اتفاق بين الجانبين، وأمهل المجلس إدارة الجامعة حتى الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم لبحث بعض القضايا المطلبية التي يطالب بها المجلس.

ومن أبرز المطالب: موضوع الأقساط الجامعية والمطالبة بتخفيضها واعتماد سياسة التقسيط، إضافة إلى قضية الحالات الأكاديمية، ومطالبة إدارة الجامعة بتخفيف هذه الإجراءات بحق الطلبة خاصة ممن تتخذ بحقهم قرارات الفصل الأكاديمي.