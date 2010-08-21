الأسرى للدراسات : تخوفات على الأسرى فى السجون الإسرائيلية نتيجة موجة الحر الشديد

فلسطين اليوم-غزة

حذر مركز الأسرى للدراسات من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الأسرى المرضى والمعزولين والمعاقبين ومن هم فى أقبية التحقيق فى السجون الإسرائيلية.

وأشار المركز إلى أن أجهزة الامن الإسرائيلية لا تتوانى عن استخدام مثل هذه الظروف، للضغط على المعتقلين الجدد المتواجدين فى ظروف القهر أثناء التحقيق، كأداة للضغط عليهم للحصول على اعترافات وخاصة عند وضع الكيس، كريه الرائحة والحاجب للنفس، على الرأس خلال التحقيق.

وأكد مدير المركز رأفت حمدونة، أن ظروف الأسرى فى السجون وخاصة المتناثرة فى صحراء النقب، مثل: "نفحة، "ريمون"، "السبع" و "النقب"، فى حالة صعبة وقاسية بسبب ارتفاع درجة الحرارة التى بلغت ذروتها اليومين الأخيرين،وتجاوزت 40 درجة مئوية.

وأوضح حمدونة ان الاسرى يواجهون ذلك من دون إمكانيات، وفي ظل عقوبات طالت بعض الغرف بسحب المراوح، علماً أن هذه المراوح يشتريها الأسرى على حسابهم الخاص من "كنتين السجن" وبأسعار مضاعفة، الأمر الذى قد يؤثر على حياة الأسرى المرضى فى السجون.