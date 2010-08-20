"الرباعية" تدعو لبدء المفاوضات المباشرة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

دعت ما تسمى باللجنة الرباعية الدولية في بيان لها اليوم السلطة الفلسطينية و كيان الاحتلال إلى بدء المفاوضات المباشرة فيما بينهما، بينما أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أن الجانبين أعلنا موافقتهما على بدء المفاوضات في واشنطن في الثاني من الشهر المقبل.

وجددت اللجنة الرباعية دعمها القوى للمفاوضات مباشرة بين الجانبين لحل جميع

قضايا الوضع النهائي، كما أكدت على التزامها الكامل بكل ما جاء في بياناتها السابقة، التي نصت على أن المفاوضات الثنائية المباشرة التي تعمل على حل جميع قضايا الوضع النهائي ينبغي أن تؤدى إلى تسوية تنهى الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتؤدى إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل وغيرها من الدول المجاورة.

وعبرت اللجنة التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الروسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن دعمها لبدء مفاوضات تفضي إلى اتفاق بين الطرفين خلال عام واحد.

وكان اوسكار فرنانديز تارانكو، مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، قال في جلسة لمجلس الأمن قبل أيام إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يقتربان من المحادثات المباشرة داعيا الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها."حتى تنجح هذه المفاوضات، فمن المهم الحفاظ على مناخ ملائم على أرض الواقع.

من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلارى كلينتون" اليوم أن إسرائيل والفلسطينيين وافقا على استئناف المفاوضات المباشرة، وذلك للمرة الأولى خلال 20 شهرا.

قالت هيلارى كلينتون إنه تمت دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبدء المحادثات فى واشنطن يوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وأكدت أن الولايات المتحدة تشارك الجانبين في الالتزام بهدف حل الدولتين.