لجنة الأسرى: نية الاحتلال بناء سجن كبير يتسع لآلاف الأسرى تدل على عقلية الاحتلال الإجرامية

فلسطين اليوم – غزة

قالت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى بان نية الاحتلال بناء سجن كبير يستوعب الآلاف من الأسرى الفلسطينيين يدل بشكل واضح على عنجهية الاحتلال وعقليته الإجرامية التي تقوم على القمع والإرهاب .

وأوضح بهاء الدين المدهون تعقيباً على الأنباء التي أوردتها صحيفة يديعوت حول نية الاحتلال الشروع ببناء اكبر سجن في كيان الاحتلال ،والذي يتسع لآلاف الأسرى منسق عام اللجنة بان الاحتلال لم يكتفي بثلاثة وعشرون سجناً ومركز توقيف وتحقيق ، يرتكب فيها كل أشكال التعذيب والتنكيل بحق أكثر من 7000 أسير فلسطيني وعربي ، ويحتجز خلف جدرانها اسري منذ عشرات السنين ، فأعلن عن نيته إنشاء سجن أخر ضخم داخل سجن ريمون ، في مدينة الرملة المحتلة، يضم أربعة أبراج من السجون كل برج يصل حجمه 12 طابق علوي وأطلق على تلك السجون ( السجون الشاهقة) .

واعتبر المدهون أن هذا الإعلان قد يكون مقدمة ، لحملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين وخاصة فى الضفة الغربية والقدس المحتلتين ،مشيراً إلى أن الاعتقالات لم تتوقف في اى يوم من الأيام ،وان الاحتلال يختطف يومياً ما بين 10 إلى 15 مواطن فلسطيني يفرج عن بعضهم بعد التحقيق الميداني ، ويحول البعض الأخر إلى السجون للمحاكمة، ولكن إقامة سجن أخر يتسع للآلاف يجعلنا ننظر بعين القلق لنوايا الاحتلال في اختطاف أعداد اكبر من أبناء شعبنا الفلسطيني .

وناشد المدهون كافة مؤسسات حقوقية الإنسان الا يمر عليها هذا النبأ مر الكرام ،وان تتحقق من مدى مصداقيته، والتعرف على نوايا وأهداف الاحتلال من وراء إقامة مثل هذا السجن الكبير .