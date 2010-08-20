غالانت.. رئيساً لهيئة الأركان في جيش الاحتلال

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

ذكرت مصادر عبرية اليوم الجمعة، أن ما يسمى بقائد المنطقة العسكرية الجنوبية الجنرال "يؤاف غلانت" سيكون الرئيس العشرين لهيئة الأركان الصهيونية، وذلك رغم المعارضة الشديدة لرئيس الهيئة الحالي غابي اشكنازي والفضيحة التي عرفت باسم وثيقة "غلانت".

وقالت مصادر صهيونية ان وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك قد حسم خياراته باتجاه تعيين غلانت وسيعلن ذلك رسميا قبل حلول عيد رأس السنة العبرية، مؤكدة ان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو قد أيد هذه التوصيفة التي ستبقى مرتبطة بموافقة الحكومة وإقرار الكنيست حتى يصبح التعيين رسميا ونهائيا.

وأشارت المصادر إلى اعتبار قرار شرطة الاحتلال التي تحقق في فضيحة "غلانت" تبرئة ساحته وكبار ضباط هيئة الأركان الآخرين إضافة إلى غابي اشكنازي، من أية علاقة مباشرة بصياغة الوثيقة المزيفة موضوع الفضيحة، خطوة الهدف منها تسهيل مهمة باراك وتمكينه من استئناف مشاوراته لتعيين رئيس الأركان الجديد.