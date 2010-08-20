إيران تختبر بنجاح إطلاق صاروخ ارض- ارض من طراز "قيام"

فلسطين اليوم – وكالات

أعلن وزير الدفاع الإيراني احمد وحيدي اليوم الجمعة، ان طهران أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ ارض-ارض من طراز "قيام"، من دون ان يحدد تاريخ التجربة.

وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني صورا للصاروخ "قيام" وقد كتبت عليه عبارة "يا مهدي" أثناء إطلاقه من موقع صحراوي.

ولم ترد اي تفاصيل حول مدى الصاروخ.

وقال الوزير ان للصاروخ مميزات تقنية جديدة وقدرة تكتيكية فريدة، متحدثا عن صاروخ من "طراز جديد"، وان هذا الصاروخ ارض-ارض ليس له اجنحة وبالتالي فان لديه قدرة تكتيكية كبيرة تحد من فرص رصده.