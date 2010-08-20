لقاء يجمع قادة فتح وحماس في غزة غدا لبحث المصالحة

فلسطين اليوم-غزة

كشف الدكتور صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صباح اليوم الجمعة، عن تنظيم لقاء يضم قادة من حركتي فتح وحماس يوم غد السبت في مدينة غزة، للبحث عن مخارج تنهي حالة الانقسام الفلسطيني.

وقال بسيسو في حديث لوكالة معا انه وخلال زيارة رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية بيت عزاء اللواء امين الهندي، تم الاتفاق على أن يلتقوا للبحث عن مخارج تنهي الانقسام، معربا عن أمله أن يتم الوصول إلى حل غدا خلال اللقاء.

وشكر عضو اللجنة المركزية لفتح، هنية على زيارته لبيت عزاء اللواء أمين الهندي مساء أمس، وقال :" نتمنى أن يكون استشهاد الهندي سببا أو مبررا يعيد الناس للنظر في حالة الانقسام لان استمرارها لا يخدم سوى أعداء الشعب الفلسطيني".

وأضاف بسيسو أن القضية ليست قضية توقيع على الورقة المصرية وإنما يجب أن تكون الثقة والنوايا صادقة، مؤكدا أن استمرار هذا المناخ سواء في غزة أو الضفة الغربية لا يعطي مجالا للثقة، موضحا انه جرى التأكيد خلال لقاء الامس، انه لا يمكن لأي فصيل أن يلغي الآخر، وان القوى السياسية على الأرض إذا أرادت أن تحقق الإرادة لا بد أن تكون موحدة ولها رؤية وبرنامج".

وكان هنية قد دعا وفد حركة فتح المتواجد في غزة بالاجتماع مع حركة حماس بعد انتهاء بيت عزاء اللواء أمين الهندي مدير عام جهاز المخابرات الفلسطينية السابق للحديث حول ملف المصالحة الوطنية.

ويشار ان الوفد الذي حضر مع جثمان الهندي، ضم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا الآغا والقيادي الفتحاوي عبد الله الإفرنجي، إضافة لمروان عبد الحميد المستشار السياسي لرئيس السلطة محمود عباس.