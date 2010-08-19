عبور 700 فلسطيني من معبر رفح في الاتجاهين

فلسطين اليوم: غزة

يواصل معبر رفح البرى العمل لليوم الثمانين على التوالي من الاتجاهين، وقال مصدر بالمعبر: "إن إجمالي العابرين أمس الأربعاء بلغ 700 فلسطيني من الاتجاهين، فيما بلغ عدد العابرين من رفح منذ تشغيله 62 ألف و460 فلسطينيا، كما تم خلال الفترة إدخال نحو 535 طنا من الأدوية والأجهزة والمساعدات الطبية وحليب الأطفال، و50 سيارة إسعاف، ومساعدات متنوعة من مصر ومن دول عربية وإسلامية وأجنبية.

وكان المعبر شهد الأيام الماضية أكبر حركة عبور للوفود الإنسانية من وإلى القطاع بهدف التضامن مع غزة هذا، وساهم المعبر في القضاء على تجارة الأنفاق بنسبة كبيرة، مما أدى إلى ركود فيها.

من جانب آخر غادر القطاع وفد لجنة الأمم المتحدة التي تضم خبراء لمراقبة التحقيقات الداخلية المتعلقة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، بعد أن اختتم عمله في قطاع غزة وغادر متجهاً إلى جنيف بعد زيارة عمل استغرقت 5 أيام، ويضم الوفد 13 خبيراً برئاسة الفرنسي "أولفيير برلير"، وقد أجرى خلال زيارته مباحثات مع قيادات من الفصائل الفلسطينية في غزة، وعدد من أسر شهداء الحرب ووفق إذاعة "صوت الأقصى" تركز النقاش في هذه اللقاءات حول التحقيقات بشأن الانتهاكات لقوانين الحرب خلال العدوان الصهيوني على غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009، وسقوط عشرات المدنيين.

يذكر أن هذه اللجنة مستقلة عن لجنة "جولدستون" التي أنهت تحقيقاتها قبل شهور، وكانت برئاسة القاضي الجنوب إفريقي "ريتشارد جولدستون" يشار إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها في 27 سبتمبر 2010 إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف.