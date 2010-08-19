مركز حقوقي يدعو إلى وضع حد لحالة الفلتان الأمني في غزة

فلسطين اليوم: غزة

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استمرار حالة الفلتان الأمني وأعمال الاشتباكات المسلحة في قطاع غزة.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم، أن هذه الاشتباكات المسلحة تندرج ضمن حالة الفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح المستشرية في القطاع.

وطالب المركز بضرورة فتح تحقيق جدي في ظروف اندلاع تلك الاشتباكات واستخدام الأسلحة النارية في النزاعات، وملاحقة مطلقي النار وتقديمهم للعدالة.

وكان مواطنان مدنيان أصيبا بشظايا أثناء اندلاع اشتباكات مسلحة بين مسلحين، في بلدة خزاعة شرق خان يونس.