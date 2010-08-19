الغول: وفد التحقيق الدولي أنهي عمله في قطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

صرحت الحكومة الفلسطينية أن وفد لجنة التحقيق الأممية التي تضم خبراء لمراقبة التحقيقات الداخلية المتعلقة بالحرب الصهيونية على قطاع غزة أواخر عام 2008 وبداية 2009 أنهى عمله في القطاع.

وتمني محمد الغول وزير العدل الفلسطيني في أن يعزز هذا الوفد بتوصيات تقرير "غولدستون" الذي زار غزة مؤخرًا لإدانة الاحتلال على جرائمه.

وأشار الغول في تصريحات لوكالة صفا اليوم الخميس (19-8) إلى أن الوفد الدولي التقاه شخصيًا، وكذا التقى أهالي ضحايا الحرب الصهيونية ولجنة توثيق جرائم الاحتلال والعديد من الجهات الحقوقية.

ووصل الوفد الأممي لغزة بداية الأسبوع الجاري، وضم مجموعة من القضاة والحقوقيون لمواصلة التحقيقات في توصيات تقرير غولدستون حول الحرب الصهيونية الأخيرة على القطاع.

وكانت الحكومة الفلسطينية سلمت الأمم المتحدة تقريرها الثاني لمتابعة توصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية حول العدوان الصهيوني على القطاع التي ترأسها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون.

يشار إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها في 27 سبتمبر 2010 إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف.