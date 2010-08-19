الجيش الإسرائيلي يجري تعديلات لمنع اصابة مدنيين

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قالت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي ان الجيش أجرى تعديلات على طريقة عملياته بهدف الامتناع قدر الإمكان عن إصابة المدنيين أو إلحاق إضرار بممتلكاتهم.

وأضافت ان ذلك جاء خلال نشر الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون التقريرين اللذين اعدتهما اسرائيل والسلطة الفلسطينية عن نتائج التحقيقات بشان عملية "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة.

وقد اعِد هذان التقريران بناء على قرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية، في اعقاب تقرير لجنة جولدستون.

الى ذلك ذكرت الاذاعة انه تم التحقيق في اكثر من 150 حالة اتهمت فيها قوات من الجيش الإسرائيلي بخرق القانون الدولي خلال عملية "الرصاص المصبوب". وتم فتح 47 ملفا جنائيا، كما بدأت اجراءات لمحاكمة اربعة جنود في قضايا منفصلة.

اما تقرير السلطة الفلسطينية فيوجه اتهامات شديدة اللهجة الى الجيش الاسرائيلي كما ينتقد حركة حماس لخرقها حقوق الانسان في القطاع.

وكان تقرير لجنة الأمم المتحدة برئاسة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوب التي شنتها على القطاع قبل عام والذي خلفت سقوط أكثر من 1400 شهيد فلسطيني ودمرت مئات المنازل والمدارس والمؤسسات الحكومية، كما انتقد حركة "حماس" ،بشكل أقل، بسبب إطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل وطالب الجانبان بإجراء تحقيقات داخلية، وفي حال عدم إجراءها يتم عرض التقرير على مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.