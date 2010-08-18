الاحتلال يغلق أبواب الأقصى أثناء صلوات التراويح

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

تغلق شرطة الاحتلال، منذ بدء شهر الصوم الحالي، العديد من أبواب المسجد الأقصى المبارك الخارجية، قبيل انتهاء صلاة التراويح؛ الأمر الذي فسّره سكان البلدة القديمة، على وجه الخصوص، بأنه محاولة للتنغيص والتضييق على المُصلين والتسبب بمعاناة كبيرة لهم وخاصة لكبار السن الذين يضطرون للسير مسافات طويلة للوصول إلى منازلهم في البلدة.

وقال عدد من حرّاس المسجد الأقصى لمراسلنا في القدس المحتلة إن 'سلطات الاحتلال تتعمد مخالفة تعليمات المسؤولين في إدارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية التي طالبت بفتح جميع أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين وبخاصة في صلاة التراويح'.

وتغلق شرطة الاحتلال، المتمركزة على بوابات الأقصى الخارجية، بابي الأسباط والقطانين قبيل انتهاء صلاة التراويح، ما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين الذين يسلكون تلك الأبواب، خاصة سكان شارع الواد، وعقبة الخالدية، وعقبة السرايا، وباب الحديد، وتُجّار سوق القطانين.

وأوضح الحُرّاس أنّ الليلتين الماضيتين شهدتا شجاراً بين حرس المسجد الأقصى وأفراد من قوات الاحتلال الصهيوني، الذين حاولوا بالقوة إغلاق باب سوق القطانين قبيل انتهاء صلاة التراويح بخلاف تعليمات مسؤولي الأوقاف.