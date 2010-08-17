ايران: اذا اعتدت واشنطن علينا سنسيطر على مضيق هرمز وندمر "اسرائيل"

باعتبارها الحديقة الخلفية لأميركا

فلسطين اليوم- وكالات

حذر رئيس ادارة العمليات بالقيادة العامة للقوات المسلحة الايرانية من مغبه قيام أميركا باعتداء على ايران، قائلاً ان الجمهورية الاسلامية ستسيطر على مضيق هرمز.

وقال العميد علي شادماني في مراسم ذكرى تحرير مدينة باوه " ان القوات المسلحة بقيادة قائد الثورة الاسلامية تمتلك في الوقت الحاضر أعلى مستويات الجاهزية، وعلى هذا الأساس فاننا نحذر أميركا بأنه اذا حاولت العدوان على ايران الاسلامية، فاننا سنسيطر بشكل تام على مضيق هرمز.

وأضاف " لمواجهة العدوان المحتمل، فقد خططنا لثلاثة اجراءات وفي مقدمتها السيطرة بشكل تام على مضيق هرمز، حيث لن يسمح من خلال هذا الاجراء لأي أحد بالحركة، وفي هذا الخصوص أجرينا الى الآن عدة مناورات، وعلى هذا الأساس فمن المؤكد أن تنفيذ اي من هذه الخطط سيلحق الهزيمة بالعدو في بداية أي محاولة يقوم بها.

وشرح الخطة الثانية قائلاً "نحن نراقب بدقة جميع القواعد الأميركية في أفغانستان والعراق، واستناداً الى ذلك فان أدنى محاولة ضد ايران، ستجعل القوات الموجودة في هذه القواعد تصاب بالشلل ولن يسمح لها بالقيام بأي عمليات.

وأشار العميد شادماني الى الخطة الثالثة قائلاً " ان اسرائيل هي الحديقة الخلفية لأميركا، وعلى هذا الأساس فاننا سندمر هذه الحديقة الخلفية، كما ان أميركا و"اسرائيل" يدركان جيداً هذه الامكانية التي نمتلكها.

وتابع رئيس دائرة العمليات بالقيادة العامة للقوات المسلحة، قائلاً : "في الوقت الحاضر فان القوات المسلحة على استعداد تام وتحت تصرف القائد العام للقوات المسلحة، وهي على استعداد للتضحية في سبيل الثورة في أي وقت يصدر سماحته أوامره".