الاحتلال يسمح بدخول بعض السلع التي رفع عنها الحظر مؤخراً

فلسطين اليوم-غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء فتح معبر كرم ابو سالم ليورد للقطاع ما مجموعه 190-200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وبعض السلع التي رفع عنها الحظر مؤخراً.

وقال م.رائد فتوح منسق لجنة البضائع على الجانب الفلسطيني ان الشاحنات الموردة من معبر كرم ابو سالم للقطاعين التجاري والصناعي من بينها شاحنتان تحملان مستلزمات وبطاقات خاصة بشركة "جوال".

كما يورد الاحتلال للقطاع اليوم كميات من غاز الطهي والسولار الصناعي ويفتح معبر المنطار لدخول 120 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف.