غزة : وزارة الإعلام تهاجم تلفزيون فلسطين بسبب مسلسل وطن على وتر

وزارة الإعلام غزة تهاجم تلفزيون فلسطين بسبب مسلسل وطن على وتر

فلسطين اليوم- غزة

اتهمت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تلفزيون "فلسطين" ببث دعاية سوداء مساندة للدعاية الإسرائيلية.

واستهجنت الوزارة في بيان لها بث حلقة من برنامج (وطن ع وتر)، تضر بكل الأخلاق الإسلامية والقيم الوطنية الفلسطينية حتى وصلت إلى حد القذف والبهتان".

وبينت الوزارة : إن "الأخلاق التي يبثها تلفزيون فلسطين لا تمثل الأخلاق الإسلامية ولا القيم الوطنية ولا الأعراف الفلسطينية ولا التقاليد الإيجابية، بل إنها تمثل حالة انزلاق عن تلك الأخلاق والقيم".

واعتبرت بيان الوزارة ان البرنامج أنه "نوع من أنواع الدعاية السوداء المغرضة التي لا تهدف إلا لضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولتكريس حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني".

ودعت لمحاسبة المسئولين عن بث هذا البرنامج والمشاركين فيه الذين تجرئوا على الاستهزاء بالله عز وجل والاستهزاء بالصلاة والعبادات، ثم الاستهزاء بقادة المقاومة الفلسطينية الذين قدموا أبنائهم شهداء على يد الاحتلال الإسرائيلي. كما قالت.

وتساءلت عن موقف وزارة الأوقاف والشئون الدينية في رام الله من حالة الاستهزاء بالله عز وجل والاستهزاء بالصلاة والعبادات على الملأ من خلال هذا البرنامج الذي يسيء إلى الإعلام الفلسطيني، ودعتها إلى توضيح موقفها.

وأشارت: إن "البرنامج مدعوم وممول من جهات غربية ويقف على رأسه ياسر عبد ربه المشهود بحقده على القيم والمقاومة والشرف".