الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 مواطنين في الضفة الغربية

فلسطين اليوم-رام الله

اعتقلت القوات الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن مصادر عسكرية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين بدعوى أنهم "مطلوبون"، وجرى اعتقال اثنين منهم قرب الخليل واثنين شمال شرق نابلس.

ولم يكشف الجيش عما إذا كان للمعتقلين أي انتماءات تنظيمية، إلا أنه أضاف أنه "تم إحالة المعتقلين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم".

ويشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات ومداهمات يومية في الضفة الغربية في إطار ملاحقة نشطاء فلسطينيين يصفهم بـ"المطلوبين